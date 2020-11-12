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    Руководители региональных предвыборных штабов «Nur Otan» назначены в трех городах Казахстана

    12 Ноября 2020, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководители региональных предвыборных штабов «Nur Otan» назначены в городах Шымкент, Алматы и Нур-Султан. Об этом стало известно в ходе конференций соответствующих филиалов партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Nur Otan».

    Так, в Шымкенте возглавлять предвыборный штаб правящей партии будет первый заместитель председателя городского филиала Бахадыр Нарымбетов. Ранее он возглавлял городской штаб на выборах Президента страны в 2019 году.

    Руководителем предвыборного штаба в Алматы назначен известный общественный деятель, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов. В свою очередь имеет большой опыт работы в электоральный период. Возглавлял региональный штаб на выборах Президента 2011, 2015, 2019 годов, а также Мажилиса и маслихатов в 2012 и 2016 годах.

    В городе Нур-Султан предвыборным штабом партии будет руководить первый заместитель председателя столичного филиала «Nur Otan» Ерлан Каналимов. В 2019 году он возглавлял столичный штаб на выборах Президента страны.

    О том, кто возглавит областные предвыборные штабы в остальных 14 регионах, станет известно на следующей неделе.

    Напомним, что ранее партия «Nur Otan» опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.

    Так, уже прошли конференции городов Шымкент, Алматы и Нур-Султан. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях конференции запланированы на 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.


    Автор:

    Нур Отан Выборы-2021
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