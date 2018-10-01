Руководители органов безопасности и спецслужб стран СНГ соберутся в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 октября 2018 года в Алматы состоится 45-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.

Планируется, что в мероприятии примет участие председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В проекте повестки дня заседания двадцать вопросов. Среди них, в частности, стратегия и тактика международных террористических организаций на современном этапе, недопущение использования Интернета в террористической деятельности, развитие оперативной обстановки в приграничных со странами Содружества северных провинциях Исламской Республики Афганистан и ее влияние на состояние безопасности государств - участников СНГ.

На заседании будут также рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию противоправной деятельности представителей запрещенных террористических и экстремистских организаций, действующих с территории европейских стран, меры по обеспечению безопасности подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, повышению эффективности использования Объединенного банка данных дактилоскопической информации стран СНГ, подведены итоги совместного антитеррористического учения компетентных органов, которое прошло в нынешнем году в Кыргызстане, и оперативно-стратегического учения по оперативному розыску и оперативному поиску «Заслон-2018».

Члены СОРБ обсудят вопросы развития Специализированного банка данных АТЦ СНГ, совершенствования работы по содействию в организации подготовки специалистов и инструкторов подразделений органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов, участвующих в борьбе с терроризмом, рассмотрят проект Программы сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020 - 2022 годы.

Кроме того, на встрече будут подводиться итоги заседаний ряда комиссий, созданных при СОРБ (по научно-техническому сотрудничеству, информационной безопасности, борьбе с незаконным международным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обеспечению безопасности международного транспортного сообщения), а также рассматриваться вопрос создания Комиссии по сотрудничеству в сфере обеспечения экономической безопасности.

Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ был создан в 1997 году. Основной его задачей является обеспечение эффективного взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью международного характера и в других согласованных сферах деятельности спецслужб. За время своей работы СОРБ подготовил и рассмотрел более 60 проектов документов о взаимодействии, обмене информацией, выработке рекомендаций и предложений совместного обеспечения национальной и коллективной безопасности на пространстве СНГ. Советом также разработан ряд важнейших документов в сфере совместного противодействия международному терроризму.