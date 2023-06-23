Руководители Нацгвардии прошли курс учебных стрельб в Спасске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРРМ – Руководящий состав Национальной гвардии прошел курс учебных стрельб из различного оружия в учебно-тренировочном центре «Спасск». Учебно-методические сборы с офицерами командного состава совпали с визитом белорусских военных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники выполнили упражнения по стрельбе из бронетехники БМП, БТР-80 в трех направлениях. Они также произвели стрельбы из противотанкового оружия СПГ-9, РПГ-7, АГС-17 и пулемета НСВ, предназначенного для уничтожения легкобронированных целей и вражеской армии.

«Каждые полгода проводятся учебно-тренировочные сборы для командиров воинских частей Национальной гвардии и их заместителей. Прежде всего, мы выполняем упражнения по реализации возложенных на нас боевых задач. Мы также стремимся повысить качество проведения мероприятий повседневной деятельности и усовершенствовать новые подходы наших командиров к управлению частями и подразделениями. Сегодня мы учим пользоваться вооружением Вооруженных сил РК. Например, мы показали приемы стрельбы из крупнокалиберных гранатометов и минометов, зенитного оружия, таких как БМП-2, БТР и СПГ. Все это понадобится нашим командирам при исполнении служебных обязанностей. Важно собрать весь руководящий состав и организовать такие учения», - сказал главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

Преимущества учебно-методического сбора отметили и участники.

«По инициативе регионального командования «Орталық» в учебно-методическом обучении принимают участие командиры и их заместители. Мы отточили свое мастерство, стреляя из разных видов оружия, используемых военнослужащими Национальной гвардии. Мы также провели учения, используя больше видов оружия на базе Министерства обороны Республики Казахстан. Это повысит умения офицеров стрелять из всех видов оружия и будет способствовать обмену опытом», - добавил командир войсковой части 5513 Газиз Кадирбек.

Учебно-методические сборы совпали с визитом делегации внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Прибывшая с рабочим визитом в Казахстан делегация, провела встречу с заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующим Национальной гвардией Еркином Ботакановым в учебно-тренировочном центре «Спасск».

Почетным гостям были продемонстрированы показательные занятия на тему: «Батальонная тактическая группа в специальной операции по поиску и пресечению незаконных вооруженных формирований».

Далее гостей ждала экскурсия в Музей памяти жертв политических репрессий «КарЛаг» в поселке Долинка. Члены делегации остались под впечатлением, а глава делегации генерал-майор Игорь Бурмистров оставил запись в Книге почетных гостей музея. После представители делегации возложили цветы к Спасскому мемориалу жертвам политических репрессий ХХ века.