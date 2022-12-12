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    Руководители госорганов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения - Касым-Жомарт Токаев

    12 Декабря 2022, 12:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководители государственных органов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Руководители государственных органов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам. Госорганы ссылаются на различные притянутые за уши аргументы и пытаются получить одобрение Президента или руководства Администрации Президента. Порой приходится давать письменное поручение членам Правительства, в противном случае, есть опасность невыполнения задания, срыва исполнения проекта», - обратился на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    «В рамках Указа о дебюрократизации мы запретили внесение в Администрацию документов по текущим вопросам, относящимся к компетенции Правительства и уполномоченных государственных органов. Однако данная практика до сих пор не искоренена», - считает Глава государства.

    Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президент Казахстана Правительство РК Другие государственные органы Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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