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    Руководители центробанков стран ЕАЭС обсудили эффективность мер по восстановлению экономической активности

    15 Апреля 2021, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального Банка Казахстана Ерболат Досаев принял участие в заседании Консультационного совета по валютной политике центральных банков стран – членов Евразийского экономического союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    Основными задачами Консультационного совета является развитие и углубление сотрудничества между центральными банками государств – членов ЕАЭС по вопросу координации валютной политики, в том числе разработка мер политики по минимизации негативного влияния внешних шоков на инфляционные процессы и макроэкономическую устойчивость.

    Участники обсудили текущую экономическую ситуацию, вопросы денежно-кредитной политики стран ЕАЭС, эффективность мер по стабилизации финансовой системы и снижению негативных последствий коронакризиса на экономику государств, а также планы по дальнейшему восстановлению экономической активности.

    Стороны также коснулись вопросов создания наднационального органа по регулированию финансового рынка ЕАЭС, его будущие полномочия, а также его статус в системе органов ЕАЭС. Создание наднационального органа предусмотрено «Договором о ЕАЭС» от 29 мая 2014 года, а также «Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС» от 1 октября 2019 года.

    В ходе заседания участники рассмотрели проект соглашения о стандартизированной лицензии, которое определит скоординированные подходы к взаимному признанию лицензий в банковском и страховом секторах на территории стран – членов ЕАЭС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана ЕАЭС
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