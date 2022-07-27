Руководителей территориальных органов назначили в КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба КНБ РК сообщила о назначении руководителей территориальных органов Комитета национальной безопасности, передает МИА «Казинформ».
Назначены руководители территориальных органов КНБ:
- ДКНБ по области Абай Валениязов Бахытжан Сырымович;
- ДКНБ по Алматинской области Ибраев Рустам Жиянович;
- ДКНБ по Карагандинской области Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;
- ДКНБ по Восточно-Казахстанской области Кокумбаев Ринат Тулеуханович;
- ДКНБ по области Ұлытау Укенов Саламат Хамитович;
- ДКНБ по области Жетісу Наймантаев Алмас Тлепбергенович;
- ДПС по Восточно-Казахстанской области Рахимов Серик Гарипович;
- ДПС по Туркестанской области Жумадилов Мадияр Бекдаирович;
- ДПС по Кызылординской области Аимбетов Айдар Аканович;
- ДПС по Атырауской области Абесов Адиль Нурсагатулы;
- ДПС по области Жетісу Нарбаев Марат Кунанбаевич;
- ДПС по области Абай Жуманов Санат Маратович.
Фото: gov.kz