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    Руководителей территориальных органов назначили в КНБ

    27 Июля 2022, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба КНБ РК сообщила о назначении руководителей территориальных органов Комитета национальной безопасности, передает МИА «Казинформ».

    Назначены руководители территориальных органов КНБ:

    - ДКНБ по области Абай Валениязов Бахытжан Сырымович;

    - ДКНБ по Алматинской области Ибраев Рустам Жиянович;

    - ДКНБ по Карагандинской области Кундызбаев Бауыржан Жанымханович;

    - ДКНБ по Восточно-Казахстанской области Кокумбаев Ринат Тулеуханович;

    - ДКНБ по области Ұлытау Укенов Саламат Хамитович;

    - ДКНБ по области Жетісу Наймантаев Алмас Тлепбергенович;

    - ДПС по Восточно-Казахстанской области Рахимов Серик Гарипович;

    - ДПС по Туркестанской области Жумадилов Мадияр Бекдаирович;

    - ДПС по Кызылординской области Аимбетов Айдар Аканович;

    - ДПС по Атырауской области Абесов Адиль Нурсагатулы;

    - ДПС по области Жетісу Нарбаев Марат Кунанбаевич;

    - ДПС по области Абай Жуманов Санат Маратович.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Назначения Пограничники КНБ
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