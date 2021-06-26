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    Руководителей районной больницы задержали за взятки в Алматинской области

    26 Июня 2021, 11:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области руководитель Енбекшиказахской многопрофильной больницы, два его заместителя и две медицинские сестры изобличены в получении систематических взяток на общую сумму 3,1 млн тенге от 25 подчиненных медицинских работников за обеспечение допуска к проведению противоэпидемилогических мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    Работа на данном участке больницы позволяла получать медработникам надбавки к заработной плате.

    Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 150 тыс. тенге с каждого.

    Иная информация в соответствии со ст.201 УПК в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Вместе с тем, данный факт не является единичным.

    Агентством во исполнение поручения Главы государства вопросы целевого расходования надбавок медицинским работникам находятся на особом контроле и на постоянной основе проводятся проверки.

    В результате выявляются факты их начисление лицам, не относящимся к группе риска, отнесение работников к более высокой группе риска, приписка отработанных часов и поборы руководителей с подчиненных за покровительство.

    В текущем году в Костанайской области установлен фельдшер Камыстинской подстанции скорой медицинской помощи, который организовал схему по получению взяток под предлогом передачи вышестоящему начальству за подписание ковидных карточек для получения надбавок.

    Установлено, что фельдшера оформляли фиктивные вызовы на пульт 103, фиктивные отчеты о выездах к больным.

    Все это позволяло медработникам и водителям получать дополнительные выплаты, с которых часть денежных средств передавались фельдшеру наличными и переводом на банковскую карту.

    За 2020 год в 7 регионах выявлены факты неправомерных действий со стороны должностных лиц медицинских организаций при выплате меднадбавок, где сумма ущерба составила более 60 млн тенге.

    Работа в данном направлении продолжается.

    Автор:

    Алматинская область Коррупция Общество
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