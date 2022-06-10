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    Руководителей детских садов подозревают в хищении 45,7 млн тенге в Шымкенте

    10 Июня 2022, 09:58

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент начал досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Руководителей дошкольных учреждений подозревают в том, что они в период с 2019-2021 гг. вносили недостоверные сведения в табель посещаемости детей в дошкольных организациях, а также незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 млн тенге, которые выделялись по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания.

    В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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