Руководителей департаментов экологии пяти областей и Алматы наказали за стихийные свалки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш Сапары», ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тыс. незаконных мусорных полигонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Генеральная прокуратура РК привлекла к ответственности руководителей департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностных лиц профильного министерства за 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, которые нашли на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов Алматы.

Экологическими инспекторами взыскано в бюджет 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге.

Также прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями без утилизации и переработки. К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал 150 тыс. тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках.

По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге.

По итогам проверки Правительству внесено представление об устранении нарушений законности.