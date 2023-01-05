Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-3-5℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Руководитель управления предпринимательства назначен в Костанайской области

    5 Января 2023, 00:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов представил нового руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития назначен Назарбек Нагашбаевич Конкабаев. Вы все его знаете, в представлении не нуждается. Желаем ему успехов, очень важная работа!» - сообщил в ходе аппаратного совещания Кумар Аксакалов.

    В ноябре 2022 года распоряжением акима Костанайской области (тогда эту должность занимал Архимед Мухамбетов - авт.) Назарбек Конкабаев был назначен руководителем управления государственных закупок. До этого он работал заместителем акима Костанайского района.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Волонтеры очистили от снега дворы пожилых людей в столице
    В Актобе не хватает техники для очистки снега
    Более двух тысяч дорожных рабочих ежедневно убирают снег в Астане
    Гранты акима на обучение творческим специальностям выделят в СКО
    Популярное
    1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
    2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
    3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
    4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
    5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования
    Новости партнеров