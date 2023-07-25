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    Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны подозревается в коррупции

    25 Июля 2023, 09:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Обвиняемая в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекту предпринимательства, предана суду.

    Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Коррупция Суды
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