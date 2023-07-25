Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны подозревается в коррупции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Обвиняемая в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекту предпринимательства, предана суду.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.