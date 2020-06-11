Руководитель управления образования Костанайской области подозревается в даче взятки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении руководителя КГУ «Центр информатизации и оценки качества образования» управления образования акимата Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Он подозревается в даче взятки, путем перечисления на карточный счет должностному лицу отдела образования акимата города Костаная, за ускоренное перечисление в адрес связанной с ним коммерческой организации очередного платежа в сумме более 9 млн. тенге по договору о государственных закупках услуг в области образования на общую сумму более 158 млн. тенге.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом