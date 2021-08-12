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    Руководитель управления культуры по Кызылординской области подозревается в получении взятки

    12 Августа 2021, 16:46

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления культуры по Кызылординской области подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

    «Антикоррупционной службой Кызылординской области изобличена руководитель Управления культуры, архивов и документации Кызылординской области, которая подозревается в получении взятки в размере 1 млн. тенге у предпринимателя за беспрепятственное принятие объекта и своевременное перечисление денежных средств», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы в Telegram.

    В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде ареста.

    Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Кызылординская область Коррупция Культура Акимат
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