Руководитель управления культуры по Кызылординской области подозревается в получении взятки

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления культуры по Кызылординской области подозревается в получении взятки в размере 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

«Антикоррупционной службой Кызылординской области изобличена руководитель Управления культуры, архивов и документации Кызылординской области, которая подозревается в получении взятки в размере 1 млн. тенге у предпринимателя за беспрепятственное принятие объекта и своевременное перечисление денежных средств», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы в Telegram.

В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде ареста.

Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.