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    Руководитель управления акимата задержан в Шымкенте

    22 Июня 2023, 10:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, передает МИА «Казинформ».

    Он подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственную оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

    С санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на 2 месяца.

    Досудебное расследование продолжается, иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Артем Волков

    Туркестанская область Коррупция Шымкент
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