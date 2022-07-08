Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Руководитель УДП встретился с коллективами подведомственных организаций в Бурабае

    8 Июля 2022, 20:05

    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Щучинско-Боровская курортная зона - одно из популярных мест отдыха среди наших соотечественников и иностранных туристов в Казахстане. Развитием курорта, инфраструктуры и обеспечением сохранности леса занимаются подведомственные Управлению делами Президента РК организации - ГНПП «Бурабай» и ТОО «Бурабай даму». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Провел встречу с коллективами предприятий, в ходе которой коллеги рассказали о проводимой работе, поделились планами и озвучили волнующие их вопросы. В их числе - медицинское обслуживание, стимулирование профессионального развития, рассмотрение возможности организации летнего отдыха и досуга для детей работников. На ряд вопросов ответили там же - в ходе встречи.

    Вместе с тем, есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения и оценки. Поэтому дал заместителям соответствующие поручения. Разъяснения будут предоставлены коллегам в ближайшее время», - написал в Telegram Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Врач-гинеколог Гульбарам Башарова: Вся жизнь врача – борьба за человеческую жизнь
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Труд медработников нелегкий, но очень благородный – глава УДП РК
    Быть или не быть: почему медики настаивают на запрете вейпов и бывают ли они безвредными
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей