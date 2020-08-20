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    Руководитель столичной филармонии рассказал, с какой целью намерен принять участие в праймериз

    20 Августа 2020, 18:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Академической филармонии акимата города Нур-Султана Ерлан Дакенов рассказал, с какой целью намерен принять участие в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я регулярно общаюсь с жителями Сарыаркинского района и об их проблемах знаю не понаслышке. Особенно я переживаю за малообеспеченных людей - пенсионеров, малоимущие и многодетные семьи. Поэтому в приоритетных задачах моей деятельности стоит поддержка и создание условий для таких людей - они самые уязвимые. Я хочу, чтобы у моих соотечественников был долгосрочный рост реальных доходов, снижение уровня бедности. Я буду стремиться к сокращению разрывов между размером пенсий и заработной платой», - сказал Ерлан Дакенов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    Спикер добавил, что наше старшее поколение нуждается в создании правительственной программы качественной жизни пенсионеров, в том числе газификации на приемлемых условиях.

    «К важным пунктам социальной деятельности программы относятся вопросы здравоохранения. Человеческая жизнь – самое ценное на земле. Считаю, что необходимо оказывать существенную поддержку и помощь в оказании медицинских услуг малообеспеченным жителям», - добавил Ерлан Дакенов.

    Фото: old2.aikyn.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

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