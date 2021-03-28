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    Руководитель столичного предприятия выписывал счета-фактуры без выполнения работ

    28 Марта 2021, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель столичного предприятия выписывал счета-фактуры без фактического выполнения работ. Ущерб от подобных действий насчитывается в размере более 173 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента экономических расследований по городу Нур-Султан.

    «Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изобличен руководитель столичного предприятия, а также другие лица, которые в период 2018-2020 гг. выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ. Государству причинен ущерб в размере более 173 млн тенге», - сказано в сообщении ведомства.

    Досудебное расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ст.216 ч.3 УК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).

    «Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», - пояснили в департаменте.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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