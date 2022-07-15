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    Руководитель отдела госдоходов по городу Таразу осужден за взятку

    15 Июля 2022, 13:52

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За неоднократное получение взятки осужден руководитель отдела госдоходов по городу Таразу. Сроки получили и те, кто взятки давали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 июля приговором суда №2 города Тараза руководитель отдела управления государственных доходов по городу Таразу Ержан Шымыркулов признан виновным за неоднократное получение взятки, - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев».

    В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в ноябре и декабре 2021 года Ержан Шымыркулов неоднократно получал взятки в сумме 90 тыс. тенге и 1 млн 250 тыс. тенге от Марата Байжанова и от Баглана Абдухаликова и Акмарал Баймухановой за оказание содействия в неисполнении налогового обязательства по уплате налогов, пояснили в антикоррупционном ведомстве.

    « Баглан Абдухаликов и Акмарал Баймуханова признаны виновными за дачу взятки в группе лиц и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому, - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области. - Марат Байжанов также признан виновным за дачу взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев».

    Однако на основании Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» Байжанов Марат освобожден от основного наказания, в связи с совершением преступления средней тяжести, не повлекшего причинения ущерба. Кроме того, ему присуждено пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Коррупция Суды
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