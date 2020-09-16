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    Руководитель Onlinemektep рассказал об интеграции с ZOOM

    16 Сентября 2020, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Onlinemektep и ZOOM намерены интегрироваться для работы в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель проекта Onlinemektep Санжар Кенжеханулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ZOOM в прошлом году во время пандемии за счет качества своей видеосвязи и простоты в применении вырос на 200%. Весь мир использует ZOOM. Мы видим, что в школах в основном выбирают ZOOM. Сами учителя говорят о том, что он простой, удобный, ежедневно родители детей используют его для своих связей. Бизнес также использует ZOOM. Поэтому нет смысла уходить и делать свое, это очень дорого с точки зрения серверов и технологий», - сказал Санжар Кенжеханулы.

    Он также сообщил о предложении, поступившем со стороны платформы ZOOM.

    «Нам повезло, ребята из ZOOM к нам обратились, сказали: вами пользуются, вам доверяют, вы давно на рынке, вы стабильная команда и открылись с таким предложением, чтобы интегрироваться постепенно в правильном формате и с доступными ценами привести это в Казахстан. Сейчас те школы, которые пользуются нашими ресурсами, нашими акаунтами, логинами и паролями сразу могут внутри нашего интерфейса использовать ZOOM без дополнительной авторизации. Когда мы говорим о кибербезопасности, это, в первую очередь, кибергигиена, ответственность за свои пороли и логины», - добавил Санжар Кенжеханулы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Интернет Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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