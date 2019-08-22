Руководитель «Охотзоопрома» по ЗКО осужден за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Западного регионального филиала РГКП «ПО» Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК осужден за взяточничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя Западного регионального филиала РГКП «ПО» Охотзоопром» Д.Саматова»,- говорится в сообщении.

Д. Саматов на системной основе получал взятки от подчиненных за общее покровительство по службе.

20 августа т.г. приговором Уральского городского суда Саматов осужден к штрафу в размере 5 млн тенге.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.