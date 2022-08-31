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    Руководитель одного из предприятий КУИС задержан за взятку в СКО

    31 Августа 2022 12:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 августа 2022 года задержан руководитель филиала «Енбек-Кызылжар» РГП на ПХВ «Еңбек» Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК при получении части взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов приема-передачи продуктов питания для осужденных по договору о государственных закупках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Подозреваемый водворен в ИВС города Петропавловска. Учитывая полное признание вины и поступившее ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении него следственным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Степень виновности лица будет определена судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - говорится в в сообщении.



    Северо-Казахстанская область Борьба с коррупцией
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