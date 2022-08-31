Руководитель одного из предприятий КУИС задержан за взятку в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 августа 2022 года задержан руководитель филиала «Енбек-Кызылжар» РГП на ПХВ «Еңбек» Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК при получении части взятки от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное подписание актов приема-передачи продуктов питания для осужденных по договору о государственных закупках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

«Подозреваемый водворен в ИВС города Петропавловска. Учитывая полное признание вины и поступившее ходатайство о производстве ускоренного досудебного расследования, в отношении него следственным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Степень виновности лица будет определена судом. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - говорится в в сообщении.