Руководитель колледжа на полученную к празднику премию купил подарки 100 детям павлодарского села

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Руководитель учебного заведения поступил примерно так же, как в своё время сделал его родной дедушка, отдавший всю премию на нужды фронта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«100 детям из малообеспеченных семей Павлодарского района вручили новогодние сладости – подарки для них подготовил депутат областного маслихата, руководитель колледжа информационных технологий Серик Джартыбаев. Так решили на семейном совете Джартыбаевых: праздничное настроение для детей – это будет лучшее, на что можно направить премию, полученную к 30-летию Независимости Казахстана», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

В ведомстве напомнили, что павлодарцы всегда славились своей отзывчивостью, и совсем не случайно регион стал лидером общенационального Марафона добрых дел. Предприниматели, представители трудовых коллективов, неправительственных и волонтёрских организаций участвовали в этом марафоне и искренне поддерживали земляков. Никогда не остаются в стороне и члены партии «Nur Otan», помогая тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию от себя лично и от лица партии. И в преддверии Нового года в Прииртышье уже сделано немало самых разных добрых дел.

«Мой дед Омархан Джартыбаев тоже работал директором школы, я в некоторой степени пошёл по его стопам. В своё время он получил государственную премию за решение сложных математических уравнений и отдал всю её на нужды фронта, - сказал руководитель колледжа, депутат областного маслихата Серик Джартыбаев. – Сейчас, слава Богу, - не война, и время другое, но, тем не менее, мне было важно рассказать своим детям эту семейную историю и научить их делиться, дарить добро и верить в чудо».

Фото управления образования Павлодарской области.