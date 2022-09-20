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    Руководитель ГИС Центра назначен в Министерстве обороны РК

    20 Сентября 2022, 20:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра обороны председателем правления АО «Казахстан ГИС Центр» назначен Медет Дюсембаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

    Медет Шарипханович Дюсембаев – выпускник Казахстанско-Британского технического университета, Казахстанского гуманитарно-юридического инновационного университета, Уорвикского университета (Великобритания) и международной бизнес-школы в Мадриде.

    Трудовую деятельность начал в 2008 году на инженерно-технических позициях в нефтехимической и нефтегазовой отраслях. Был менеджером проекта в АО «Инвестиционный фонд Казахстана», директором центра трансферта технологий в АО «Национальное агентство технологического развития», заместителем председателя правления акционерного общества «QazTech Ventures», руководителем группы управления проектом Всемирного банка и Министерства образования и науки РК. Также работал председателем совета директоров Центра инжиниринга и трансферта технологий (ныне QazInnovations).

    Медет Дюсембаев является экспертом Комитета по науке, технологиям и инновациям в Европейской экономической комиссии при ООН. В 2019 году он был зачислен в президентский молодежный кадровый резерв. Свободно владеет казахским, русским и английским языками. В настоящее время работает над диссертацией на соискание степени PhD по направлению «Технология новых материалов» в Харбинском институте технологий (Китай).

    АО «Казахстан ГИС Центр» осуществляет свою деятельность по таким направлениям, как создание геоинформационных систем, а также картографо-геодезическое производство, включая создание цифровых карт и ГИС-продукции.


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