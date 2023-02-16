Руководитель департамента МЧС в Атырау подозревается в получении взятки

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Антикоррупционной службы по региону Ерулан Сериккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ерулана Сериккалиева, подозреваемый в получении взятки при задержании свою вину признал, поэтому мера пресечения заключения под стражу к нему не применялась.

«В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 366 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, предусматривающей наказание за получение взятки»,- сообщил временно исполняющий обязанности руководителя местной Антикоррупционной службы Ерулан Сериккалиев.

Более подробная информация по этому делу будет озвучена позже.



