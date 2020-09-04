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    Руководитель ЦАМО: Послание Президента Казахстана - это дальнейшее углубление реформ и их ускорение

    4 Сентября 2020, 14:20

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В масштабном Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева охватываются практически все области жизнедеятельности республики, в том числе политическая структура, бизнес-климат, здравоохранение, экологическая ситуация и так далее. Также он представил свое видение дальнейшего развития Казахстана в так называемый постпандемический период, отметил в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев.

    «В экономической сфере Касым-Жомартом Токаевым обозначена необходимость построения более открытой бизнес-модели и развитие экономики в постнефтяной период. В этом направлении следует отметить параллели между Казахстаном и Азербайджаном, потому что очевидно, что экономики двух стран больше не могут опираться на большие доходы от продажи нефти, и в постпандемический период это станет особенно актуально», - говорит руководитель аналитического центра.

    Он также отметил, что интересным пунктом в выступлении Президента К. Токаева является развитие малого и среднего бизнеса, это те сектора, которые создают рабочие места, но пострадали от COVID-19.

    Заслуживает внимания то, что Глава государства открыто обсуждал вопросы, связанные с судебной реформой, важность принципа справедливости и справедливого судебного процесса. Эксперт подчеркнул параллельность этих проблем в Азербайджане и Казахстане, а также других глобальных вопросов, таких как нехватка воды. Соответственно, в этих областях будет перспективным сотрудничество между соответствующими структурами и экспертами двух стран.

    «Важный вопрос - давление на национальные валюты. Очевидно, следующий год будет эхом последствий того, что наблюдается в текущем году в связи с пандемией коронавируса. Поэтому только глубокое и всестороннее реформирование, о котором говорит К. Токаев, поможет преодолеть существующие проблемы», - сказал он.

    Резюмируя, руководитель ЦАМО Ф. Шафиев отметил, что самый главный посыл в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева - это дальнейшее углубление реформ и их ускорение, а также укрепление независимости республики.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Азербайджан Послание Президента РК-2020
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