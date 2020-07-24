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    Руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку из-за коррупционных подозрений в адрес подчиненного

    24 Июля 2020, 01:02

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О своем решении руководитель аппарата акима Рудного Азамат Искаков объявил на пресс-конференции в здании Костанайского филиала Антикоррупционной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

    Причина — его непосредственный подчиненный, а именно аким поселка Качар, подозревается в коррупционном преступлении. В каком преступлении — на встрече не уточнили.

    «Ведется досудебное расследование. Мною, исходя из морально-этических норм, исходя из того, что я являюсь уполномоченным по этике акимата, было принято, если честно, для меня непростое решение, написать заявление в связи с совершением данного поступка. Я не вижу никакого морального права занимать должность при подобных обстоятельствах», — сообщил Азамат Искаков.

    Это первый Костанайской области случай, когда руководитель добровольно уходит с поста по таким причинам.


    Автор:

    Отставки Костанайская область
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