Руководитель Администрации Президента РК проголосовал на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Администрации Президента РК Ерлан Кошанов проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и местных маслихатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Е. Кошанов проголосовал на избирательном участке №110, расположенном в главном здании АО «НК «Қазақстан темір жолы». Всего на участке №110 зарегистрировано 2 606 жителей. На участке соблюдаются все санитарные требования, на входе имеется термометр, раздаются бесплатные маски и перчатки.

Напомним, с выборах депутатов Мажилиса, проходящих в соответствии с конституционными сроками, участвуют пять политических партий: Народно-демократическая партия «Ауыл»; партия «Nur Otan»; политическая партия «ADAL»; Демократическая партия Казахстана «Ак жол»; Народная партия Казахстана. Все эти партии также выдвинули своих кандидатов в маслихаты всех уровней. В Мажилис выдвинуты от пяти партий 312 кандидатов, в том числе: от НДПП «Ауыл» 19; от партии «Nur Otan» 126; от партии политической партии «ADAL» 16; от ДПК «Ак жол» 38, от «Народной партии Казахстана» 113.

В маслихаты выдвинуто 832 кандидата, в том числе: от НДПП «Ауыл» 158; от партии «Nur Otan» 216; от политической партии «ADAL» 215; от ДПК «Ак жол» 174; от Народной партии Казахстана 69.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на семь часов времени столицы 10 января 2021 года в 12 регионах 8 141 избирательных участков приступили к голосованию.