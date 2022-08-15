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    • Рухнувшую крышу дома культуры отремонтируют в Петропавловске

    15 Августа 2022 17:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ремонтируют крышу городского дома культуры. В феврале она обрушилась прямо над зрительным залом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, что кровлю дома культуры начали ремонтировать, сообщил на своей странице в социальной сети недавно назначенный аким Петропавловска Руслан Анбаев. По его информации, сейчас демонтируют старую крышу, после чего приступят к основным строительным работам. Завершить их рассчитывают к 1-му декабря этого года. Подрядчиком выступает местная компания ТОО «Доломит».

    Обрушение потолочного перекрытия и несущих балок над зрительным залом произошло в феврале этого года. Рухнуло 500 квадратных метров кровли. В управлении культуры отмечали, что годом ранее во время технического обследования было выдано заключение об аварийном состоянии крыши над концертным залом. После обрушения госорганы подавали ходатайство на очередную сессию маслихата о выделении средств для проведения капитального ремонта.

    По счастливой случайности тогда никто не пострадал. Все 27 творческих коллективов, которые работали в доме культуры, заранее арендовали помещения для репетиций в других зданиях.


    Кадр из видео

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Культура #Акимат #Строительство
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