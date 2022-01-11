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    Рухия Байдукенова: Сохранение целостности независимого государства - долг каждого из нас

    11 Января 2022, 10:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лауреат международного конкурса «Славянский базар» в Витебске Рухия Байдукенова призвала поддержать инициативы Президента РК в сложное для страны время, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мирном государстве, в мирный день массовые беспорядки, которые постигли нашу страну, обескуражили всех нас. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким наших героев-мужчин, которые встали на защиту суверенитета. Сохранение целостности независимого государства - долг каждого из нас. Это событие стало уроком для всего нашего народа.

    Поэтому я призываю своих соотечественников поддержать инициативы нашего Президента Касым-Жомарта Токаева, который взял ответственность на себя и своевременно и оперативно принимал решения. Я со своей стороны выражаю благодарность. Уверена, что во все времена наша образованная и талантливая молодёжь будет поднимать флаг страны в мирное для всех время», - подытожила Р. Байдукенова.

    Напомним, победительницей международного конкурса «Славянский базар в Витебске» стала наша соотечественница Рухия Байдукенова. Желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

    Автор:

    Гульзат Сахова

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