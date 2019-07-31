Рухани жаңғыру: забытые традиции казахского народа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Этнотуризм становится популярным и в Казахстане. В Таразе сегодня возрождается древний караван-саравай «Торткуль». Об этом рассказала руководитель Жамбылского молодежного центра «Айналайын» Айгуль Розакова в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Возвращение к национальным истокам, интерес к простой сельской жизни - сегодня становятся популярными во всем мире.

- «Торткуль» сейчас становится настоящим порталом в древний мир. Этот проект осуществляет управление туризма акимата Жамбылской области. Здесь у нас есть бабушки - участницы ансамбля «Асыл ана», которые являются хранительницами старинных национальных обычаев и ритуалов. Сейчас в дни летних каникул к нам ездят много экскурсий школьников, мы проводим семинары. Бабушки рассказывают им об этих традициях, о старинном укладе быта, о том, как готовить старинную еду. Вот, например, древняя мельница - «дермен», каменные жернова, бабушки учили нас молоть зерно, крупы. Эта мельница прокормила наш народ. Еда, приготовленная нашими бабушками, была сытная и натуральная. Сейчас мы это не используем. Забыли мы и как печь табанан, хлеб на кизяках. А ведь для этого нужны только мука и вода. А как вкусен такой хлеб со свежим сливочным маслом, которое мы здесь же и взбиваем старинным образом. Иностранцы в восторге от такой еды!

- О каких древних традициях рассказывают на ваших семинарах?

- Есть один старинный обычай, который сегодня ужепрактически забыт - наливание воды после принятия пищи. Начиная с четырехлетнеговозраста дети должны были с кувшином и полотенцем обойти всех гостей, чтобыприсутствующие могли помыть руки. Есть в этом обычае глубокий социальный ифилософский смысл. Ведь не просто так подавали мыть руки, а по старшинству изначимости в обществе. Ребёнок с детства уже приучался проявлять уважение кчленам своего рода и общества. Конечно, первым подавали старшим. Но, если этогости, пусть даже они и младше, то первым подавали гостям. Или, например, сидятстаршие женщины и молодые мужчины - первым подносили мужчинам, выражая этимсвое почтение. Интересно, как сейчас воспринимается этот обычай. Детям это оченьнравится. Гости нашего Торткуля старшего возраста говорят, что да - они помнят,в детстве у них такое было. Я их спрашиваю, почему же сейчас вы не учите своихдетей этому? Ведь это очень простой способ социализации ребенка в обществе, онуже с детства понимает, как себя вести со взрослыми людьми, знает свое место вобществе, учится соблюдать субординацию. Ведь в этом и есть смысл программы «Рухани жаңғыру», предложенной нашим Первым Президентом- Елбасы - возрождение древних традиций нашего народа.

И еще один интересный момент. То, что на сегодняшний день, к сожалению, не выполняется в нашей повседневной жизни - кому надо давать дорогу. У молодежи, которая бывает у нас, я спрашиваю, вы уступаете дорогу старшим? Нет, говорят, мы не смотрим. А ведь в нашем народе всегда было такое уважение к старшему, к мужчине, женщина никогда не переходила дорогу мужчине. Но есть момент, когда женщине уступали дорогу - как вы думаете, какой? Когда эта женщина была беременна. Считалось, что нужно оказать уважение будущему человеку, ведь он может стать правителем народа.

Вот сейчас проводят свадьбы, повсеместно бегают дети, раньше в нашем народе такого не было, дети знали свое место и вели себя скромнее. Если приходили гости, дети никогда не заходили, не подходили к дастархану, не требовали себе конфеток, проявляли почтение к гостю, который высоко ставился законами Великой степи.

Думаю, в наше время неплохо бы возродить эти разумные национальные традиции, которые дают устойчивость семье, устойчивость обществу. Если сегодня хватает у людей времени рассылать по ватсапам призывы к митингам, то почему бы не заняться полезным делом - воспитывать себя, своих детей, свою семью в национальных традициях?

- Спасибо за интервью.