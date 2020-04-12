«Рухани жанғыру» стала идеологической основой развития страны – Кемелбек Ойшыбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстанском институте общественного развития подвели итоги реализации программы «Рухани жанғыру» за первые три года, начиная с апреля 2017 года, и выработали планы на ближайшее будущее. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития» «Рухани жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев.

– Кемелбек Бактыгулович, что можно назвать главным достижением программы «Рухани жаңғыру» за эти три года?

– Можно было назвать главным достижение Программы то, что после обращения к меценатам, они выделили почти 300 миллиардов тенге на поддержку развития родного края, родного города. За счет этих средств построено почти три тысячи новых объектов. То есть, внедрение культуры меценатства в нашей стране. Или главное достижение – то, что мы перевели на казахский язык мировые научные бестселлеры, по которым ведется обучение в ведущих наших университетах. Или «Новые лица Казахстана», которые стали примером для подражания.

А на самом деле, я думаю, главным нашим достижением в рамках «Рухани жангыру» следует считать закрепление этой Программы в качестве идеологической основы для развития страны. В качестве главного документа, по которому уже начинают работать все министерства и неправительственные организации.

– Сегодня во всем мире на первый план выходит конкурентоспособность, как человека, в частности, так и нации, в целом. Какие конкретные шаги мы должны предпринять в этом направлении, чтобы идти в ногу со временем?

– Конечно, в связи с пандемией коронавируса сейчас какие-то акценты могут смещаться в сторону здоровья нации. При этом, все равно, конкурентоспособность, и как принцип, и как качество, будет сохранять свою актуальность. Тем более, для Казахстана это очень важно. Мы понимаем, что конкурентоспособность нации зависит от конкурентоспособности отдельно взятой личности. Поэтому, это направление очень важно. Что мы должны делать для того, чтобы казахстанцы были конкурентоспособны? В первую очередь, модернизировать сознание человека, чтобы у него появилась вера в то, что казахстанцы могут быть конкурентоспособными в мире. Самое главное – преодолеть психологический барьер. В этом и заключается модернизация сознания, предусмотренная Программой. И мы должны культивировать другую ценность «Рухани жанғыру» – открытость к знаниям. Мы должны с детского сада, со школы убеждать детей, что они могут быть конкурентоспособными в мире, и для этого они всегда должны быть устремлены к знаниям. Для всего этого мы должны создать базу в виде учебников, различных информационных платформ, качественного образования и здравоохранения. Это и будет реальная основа для конкурентоспособности нации.

– В программной статье Елбасы Нурсултана Назарбаева от 12 апреля 2017 года «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» большое внимание уделяется международному позиционированию Казахстана. Удалось ли достичь значимых результатов по этому направлению?

– В принципе, можно привести несколько примеров, какое количество выступлений казахстанцев прошло за рубежом. В частности, наше Министерство культуры специально проводит международные выставки – в этом году случился перерыв из-за пандемии, – и планируется их продолжить в дальнейшем. Презентация «Золотого человека» состоялась в 12 странах, в ведущих музеях. Количество посетителей составило более 150 тысяч. С этой точки зрения, можно говорить о популяризации Казахстана среди мировой общественности. В будущем люди в мире будут рассказывать друг другу, что есть такая уникальная, открытая в Казахстане выставка, и будут приезжать к нам. «Шествие Золотого человека», которое будет продолжаться – это очень важно.

Кроме «Шествия Золотого человека» в рамках Программы было проведено более 500 гастролей казахстанских артистов за рубежом. Конечно, интерес был где-то больше, где-то меньше. Тем не менее, в мире начинают узнавать о домбре, о казахской музыке и культуре, в целом. Сейчас мы не еще не можем сказать, что добились больших успехов, они будут в долгосрочной перспективе. Нужна длительная и постепенная работа, чтобы добиться увеличения потока иностранных туристов.

– Программа «Рухани жаңғыру» – это не только дань уважения прошлому, но и своеобразный ориентир для будущего. При условии, что мы будем и дальше успешно выполнять Программу, каким Вы видите наше общество лет через 10?

– По большому счету, мы хотели бы видеть в обществе именно ценности Программы: конкурентоспособность; прагматизм; культ знания; открытость сознания; сохранение национального кода и эволюционное развитие страны. Если же мы не воспитаем в обществе эти ценности, то, соответственно, и достойного будущего достичь будет нельзя. Поэтому, мы и будем заниматься реализацией Программы «Рухани жангыру». Понятно, что есть вопросы по ее реализации до сегодняшнего дня. У меня самого были такие вопросы до прихода в Институт. Но, в любом случае, мы видим, что постепенно происходит осознание всем обществом необходимости реализации Программы. Поэтому, есть уверенность, что через 10 лет Казахстан будет именно таким, как сейчас планируется. То есть, конкурентоспособным и открытым к изменениям.

Методом форсайтных исследований мы в этом году проводим научный анализ этого вопроса: каким должен быть Казахстан? Мы привлекли ученых, они уже работают и к концу лета планируем представить три сценария развития Казахстана, то есть, три варианта будущего страны.