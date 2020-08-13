«Рухани жангыру» следует рассматривать как идеологическую платформу – Болат Тлепов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Программу «Рухани жангыру» следует рассматривать как идеологическую платформу. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Три года назад стартовала большая инициатива, которая подарила надежду на развитие духовного потенциала нашей страны. В этом году «Рухани жангыру» перешла на новый этап. Хотя, конечно, духовное возрождение страны началось не сегодня», - сказал Болат Тлепов во время онлайн брифинга в СЦК.

Он напомнил, что ранее были запущены программы «Мәдени мұра» и «Халық тарих толқында», которые успешно выполнили свою основную миссию, возродив историческое и культурное наследие нашего народа.

«А теперь главная цель сегодняшнего духовного возрождения - это общественное сознание. А главное условие - сохранить национальный код. Как вы видите, мир меняется каждый день. Не говоря уже о том, что эпидемия меняет не только образ жизни людей, но и политику государств в целом. На первый план выходят не только физическое здоровье, но и духовная сила, грамотность и воспитание. Не все это происходит в один день или год. Потому что, если лечить тело человека трудно, то душу лечить еще сложнее. Поэтому вопрос духовной модернизации общества следует рассматривать не как определенную периодическую программу, а большую идейную платформу, которая постоянно развивается и пополняется», - заключил спикер.