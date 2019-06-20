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    «Рухани жангыру» определяет наше созидательное будущее - Айдар Абуов

    20 Июня 2019, 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рухани жангыру является важной концептуальной задачей. Такое мнение высказал директор Международного центра культур и религий, почетный академик НАН РК, доктор философских наук Айдар Абуов по поводу восьмой задачи из десяти, поставленных Президентом РК, передает корреспондент МИА Казинформ.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи 12 июня, говоря о задаче поддержки духовного развития, отметил, что Программа Рухани жангыру остается основным духовным ориентиром для народа Казахстана.

    Рухани жангыру - это одна из концептуальных задач, определяющая наше созидательное будущее. Поныне остается актуальным восстановление нашего исторического прошлого, чтобы поставить точки над i, решить многие вопросы, связанные с белыми пятнами в нашей истории. Очень большая работа предстоит в плане того, что нужно отделить позитивный опыт и бесценные памятники прошлого. В прошлом столетии одновременно с созиданием разрушали, потому что тогда происходили политические процессы. Вот здесь предстоит сложная работа, ее только начали. Рухани жангыру, конечно, не ограничивается названиями улиц, нужно создать единую концепцию, единую историю, в которой каждый регион нашей большой страны будет связан со всеми другими. Нужно показать единый народ с единой историей, в едином регионе, с едиными целями, - сказал А.Абуов.

    По его словам, базис для реализации концепции Рухани жангыру готов. В стране имеется все, в том числе и профессионализм историков, и политическая воля.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Рухани жаңғыру 10 приоритетных направлений Президента РК
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