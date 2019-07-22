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    Рухани жаңғыру: асық ату интенсивно развивается в Кызылординской области

    22 Июля 2019, 08:50

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде интенсивными темпами развивается такой национальный вид спорта, как асық ату (метание асыка), чему свидетельство высокие спортивные достижения местной молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Кызылординской области с 2015 года регулярно проводятсятурниры по асық ату различного уровня. Эта работа проводится областным общественнымобъединением «Асық ату» в рамках возрождения национальных ценностей.

    «Кызылординская молодежь отметилась высокими наградами намеждународном турнире, прошедшем в городе Костанае. Программы ПервогоПрезидента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизацияобщественного сознания» и «Семь граней Великой степи» нацелены на возрождение исохранение национальных ценностей казахского народа. Придерживаясь этой цели,наше объединение организовывает городские, областные и республиканские турнирыпо асық ату. Эти соревнования позволили молодежи усовершенствовать своемастерство. И высокие результаты на турнире в Костанаесвидетельствуют об этом», - отметил председатель общественного объединения«Асық ату» Кызылординской области Жандос Базартай.

    В международном турнире от области приняли участие 3спортсмена под руководством местного тренера Р. Наукеева. Кызылординскиеспортсмены вошли в тройку лучших в общекомандном зачете.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Кызылординская область Спорт Рухани жаңғыру Семь граней Великой степи
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