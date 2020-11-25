«Рухани жаңғыру»: 20 соцпроектов «Өзгерістің саруарлары» прошли полную акселерацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе IX Гражданского форума председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Данияр Есин рассказал о том, как проводится работа по отбору социальных проектов «Өзгерістің саруарлары». По его словам, эти проекты соответствуют ключевым основам программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» является одним из координаторов реализации системной работы по реформе модернизации общественного сознания, в основе которой лежат ключевые посылы программной статьи Елбасы, олицетворяющей направления деятельности, устремленные в будущее и призванные определить национальное сознание казахстанцев ХХІ века путем изменения общественного сознания. Очень важно, чтобы было единое понимание о программной статье «Рухани жаңғыру». Изменение сознания наших граждан перерастает в изменение сознания в обществе, дает результаты в развитии конкурентоспособности нашего государства», - выступил глава КИОР «Рухани жангыру».

По его словам, для продвижения программы «Рухани жаңғыру» началась реализация социальных проектов «Өзгерістің саруарлары».

«Мы стремились подготовить пул 20 лидеров – послов перемен, на выходе получить портфель эффективных проектов. Эти проекты соответствуют ключевым основам программы «Рухани жаңғыру», будут способствовать обновленному и качественному содержанию программы. Мы выбрали проекты, которые через призму своей реализации будут транслировать принципы программы «Рухани жаңғыру». Мы подготавливаем 200 лидеров, которые в последующем повысят охват до тысячи человек», - отметил Данияр Есин.

Отбор социальных проектов прошел через три основных этапа. Первый – отбор проектов по шести направлениям: образование, культура, спорт, экология, инклюзия, туризм с акцентом на социальную значимость. В рамках указанного проекта было подано около 120 заявок. Из них были отобраны 75. По 39 проектам велась работа при акселерации. В итоге из 39 проектов полную акселерацию прошли 20.

Второй этап – непосредственно акселерация, включающая в себя индивидуальное ведение проектов: коучинг, ментринг, образовательные модули. Каждый проект индивидуальный, под каждый из них участники разрабатывали свою программу. Третий этап – агрегация проектов с целью формирования экосистемы для устойчивого развития.

«Для реализации проекта собрали команду, активно привлекли 14 ведущих экспертов из разных сфер, которые вкладывали свой профессионализм в развитие проектов. В итоге мы получили 20 конкретных проектов, которые имеют определенный результат. Обучающие модули проходили все участники программы акселерации. Модули имеют определенную эффективность: анализ и управление стейкхолдерами, управление качеством, рисками, ресурсами, коммуникациями и так далее. В целом, указанные модули активно используются при обучении ведения бизнеса, выстраивания бизнес-моделей», - заключил Данияр Есин.