Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Рудничанин ограбил аптеку за отказ продать ему лекарство без рецепта

    18 Сентября 2022, 22:55

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном полицейские раскрыли дерзкий грабеж. Подозреваемый разбил стекло в аптеке и похитил 60 тыс. тенге. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «17 сентября около 9 утра в аптеку, расположенную по улице 40 лет Октября, пришел молодой человек и попросил продать ему лекарство, которое не опускается без рецепта. Продавец ему объяснила, что не может отпустить этот препарат и предложила заменить на другой. Когда она отлучилась в подсобное помещение для того, чтобы найти таблетки, молодой человек разбил стекло, перепрыгнул через прилавок, забрал деньги в сумме 60 тыс. тенге и скрылся с места преступления», - сообщил в Facebook начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.

    На раскрытие грабежа были ориентированы все наряды полиции. Была составлена ориентировка.

    «И хотя подозреваемый тщательно избегал момента попадания на видеокамеру в помещение аптеки, зашел в капюшоне и скрывал свое лицо, полицейские составили фоторобот. Ориентировку сообщили через местные СМИ горожанам. В результате оперативно-поисковых мероприятий, подозреваемый был задержан около 19:00 на съемной квартире в городе Рудном», - добавил Е. Омарбеков.

    При осмотре квартиры были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное по статье 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемый водворен в ИВС, проводятся следственные действия.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
    Мошенница обманула актюбинца на миллион тенге
    Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
    Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров