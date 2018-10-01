Рубрику «Аким, у меня есть идея» запустил районный акимат столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рубрику «Аким, у меня есть идея» запустил акимат района Сарыарка столицы, передает МИА «Казинформ». Ожидается, что этот канал обратной связи с жителями поможет акимату составить более четкий план работ на 2019 год.

«Мы начинаем подготовку и планирование работ на новый 2019 год и хотели бы услышать предложения от наших жителей. На личном приеме и в комментариях в социальных сетях вы всегда очень активны, ни одно наше нововведение не остаётся без обратной связи, что не может не радовать. Мы учитываем все ваши замечания, а также хотим услышать и предложения. Ведь вы не только жалуетесь на проблемы, но зачастую даёте и очень дельные предложения и способы по решению многих вопросов. Поэтому в этом году мы запускаем рубрику «Аким, у меня идея». Вы можете поделиться своими предложениями по самым разным направлениям развития нашего района, предложить свои креативные проекты, какие интересные художественные инсталляции вы бы хотели видеть, как украсить район, где ещё озеленить и так далее», - написал на своей странице в Facebook аким района Сарыарка Арман Турлубек.

Он заверил горожан, что любые идеи и предложения будут услышаны.

«Поделившись с нами своим мнением, вы непременно поможете сформировать нам чёткий план развития на будущий год и сделать наш район комфортнее и безопаснее. Отмечайте свои идеи и предложения в комментариях или у себя на страницах хэштегом #акимуменяестьидея и делитесь своим мнением», - призвал он.