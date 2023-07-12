Рубкой занимаемся, вопроизводством леса нет - аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров встретился с представителями бизнес-сообщества региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что со стороны государства бизнесу оказывается максимальная поддержка, в том числе финансовая в виде льготного кредитования, выдачи грантов. «Мы собрались обсудить вопросы дальнейшего развития предпринимательского потенциала области и имеющиеся проблемы. Мои заместители и начальники управления тоже здесь. Постараемся ответить на все ваши вопросы. Бизнес должен развиваться. Мы готовы, поддержать, помочь вместе с палатой предпринимателей», - сказал А.Сапаров.

Один из проблемных вопросов подняли лесопользователи. Они просят пересмотреть срок аренды участков. «Согласно действующему законодательству, лесные ресурсы на участках государственного лесного фонда предоставляются в долгосрочное лесопользование на срок от 10 до 49 лет. Порядок проведения тендеров устанавливается уполномоченным органом. В 2018-м году установлены минимальные сроки аренды лесопользования по нашей области. Лесопользователями области были заключены договоры аренды со сроком 10 лет, в других областях срок аренды составляет 49 лет. Просим рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения к имеющимся договорам аренды со сроком 49 лет», - выступил с предложением Евгений Золотарев.

Аким области отметил, что площадь леса в регионе превышает 500 тыс га, но отмечается уменьшение на 28 тыс. га. «Надо подумать. Рубкой занимаемся, а разведением леса нет. Вместо одного два саженца посадили, а некоторые и вовсе этого не делают, просто платят. Переработки как такой вот нет. Одна компания занимается, делают фанеру, ЛДСП. Другие только углем занимаются. Нужно всем подумать, на сессии маслихата рассмотреть, может быть пять надо саженцев вместо одного высаживать. Поможем сохранить нашу природу. Ветераны поднимали вопрос вырубки леса. Я уже поручал начальнику управления природных ресурсов разработать план разведения лесов, но при этом поддержать переработчиков», - сказал глава региона. А. Сапаров поручил детально изучить вопрос продления сроков аренды лесных участков. Но сначала провести анализ: сколько участков выдали, как на них работают лесопользователи, занимаются ли воспроизводством леса и какое количество саженцев высадили.