Рубить или не рубить: судьбу сгоревшего в области Абай леса будут решать в Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова рассказала о проводимой ведомством работе касательно ликвидации последствий пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По горельнику: буквально в начале августа комиссия завершила свою работу, после ликвидации (пожара, прим. ред), провела оценку обстановки, произвела предварительные расчеты по ущербу, после чего сформировала соответствующие рекомендации», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Мажилиса.

По ее словам, принимаются решения касательно проведения соответствующих работ на местах, где были пожары.

«Необходимо провести оценку касательно деревьев, что необходимо будет рубить, и что можно будет сохранить. Я облетала отдельные участки, которые не были затронуты пожаром, их будем сохранять. Где сгорело, там будет рубка. Сейчас идет оценка того, что пойдет под рубку – это будет сплошная рубка или выборочная, необходимо принять решение», - добавила министр.