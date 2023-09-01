Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Рубить или не рубить: судьбу сгоревшего в области Абай леса будут решать в Минэкологии

    1 Сентября 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова рассказала о проводимой ведомством работе касательно ликвидации последствий пожара в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По горельнику: буквально в начале августа комиссия завершила свою работу, после ликвидации (пожара, прим. ред), провела оценку обстановки, произвела предварительные расчеты по ущербу, после чего сформировала соответствующие рекомендации», - сказала Зульфия Сулейменова в кулуарах Мажилиса.

    По ее словам, принимаются решения касательно проведения соответствующих работ на местах, где были пожары.

    «Необходимо провести оценку касательно деревьев, что необходимо будет рубить, и что можно будет сохранить. Я облетала отдельные участки, которые не были затронуты пожаром, их будем сохранять. Где сгорело, там будет рубка. Сейчас идет оценка того, что пойдет под рубку – это будет сплошная рубка или выборочная, необходимо принять решение», - добавила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минэкологии Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько стоит обучение в частных школах Семея
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков