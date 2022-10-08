Ртуть, благовония, лекарства - о секретах алхимиков средневекового Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Древний город Тараз на юге Казахстана хранит много тайн и загадок, которые постепенно раскрываются историкам и археологам. Особенно много открытий сделано на вошедшем в список общенациональных сакральных объектов Казахстана древнем городище Тараз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Городище Тараз, датируемое І-ХІХ вв., - крупный средневековый городской центр, и некогда столица Казахского ханства. В 2011 году в Таразе закрыли и перенесли Центральный рынок, существовавший на этом месте, возможно, сотни лет. Как тогда утверждали ученые, здесь под толщей базарного асфальта скрыт древний город, возраст которого насчитывает, по меньшей мере, две тысячи лет.

С 2011 года шли полномасштабные археологические раскопки городища Тараз. И за довольно короткий период археологи обнаружили более 50 тыс. артефактов VI-XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII-IX вв., медресе, алтарь огнепоклонников, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. На территории древнего городища находят жилые кварталы, общественные учреждения. Сохранившаяся восточная баня частично реставрирована.

Официальное открытие на территории древнего городища археологического парка «Древний Тараз» состоялось в 2015 году, в дни празднования в Таразе 550-летия Казахского ханства. Исторический памятник республиканского значения вошел в список «100 сакральных мест Казахстана».

Сейчас на территории городища Тараз находится также археологический музей под открытым небом. Музей уникален тем, что размещенные здесь две тысячи экспонатов являются артефактами, обнаруженными тут же, в ходе археологических раскопок. Собранные в музейной экспозиции артефакты представляют различные эпохи, страны, формы и стили.

О загадочных экспонатах, найденных в ходе раскопок древнего городища Тараз, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала жамбылский историк, археолог Галия Алимжанова.

- Галия Жапсарбаевна, расскажите, пожалуйста, о загадочных сосудах средневекового Тараза.

- Прежде чем рассказать о загадочных сосудах, хочу отметить, что культурные слои древнего Тараза дали богатейший материал, который позволил восстановить картину экономического, духовного и культурного развития города в эпоху средневековья. На основе многолетних научных исследований можно смело назвать Тараз эталоном средневековой городской культуры.

Во время археологических раскопок было выявлено множество уникальных находок, которые помогли пролить свет на прошлое нашего города. Среди найденных артефактов много богато орнаментированной, с ручной лепкой, керамической посуды, есть изделия из золота, стекла, металла. Специалисты-востоковеды из санкт-петербургского Эрмитажа, работавшие здесь, высоко оценили найденные за столь короткий срок в столь огромном количестве артефакты.

Сенсационной стала находка клада золотых и серебряных монет и изделий в зарытом сотни лет назад глиняном горшочке. «Клад ювелира», как его сразу назвали, позволил расширить наши представления о мастерах-ремесленниках средневекового Тараза.

Самыми, пожалуй, многочисленными находками являются гончарные изделия, которые по праву можно отнести к произведениям искусства древних таразских мастеров.

Вообще, надо сказать, что в древнем Таразе существовало высокоразвитое производство гончарных изделий, что обусловлено наличием в нашей местности весьма ценной глины. Говорят, стоит в Таразе копнуть - обязательно наткнешься на древние черепки. На археологических раскопках, при рытье котлованов, при работах на огороде порою находят большие объемы древней посуды - горшки, поливные сосуды, кружечки, кувшинчики, чайнички, керамические светильники. Находят огромные сосуды - хумы, которые закапывались в землю, и в них хранились, как в холодильнике, продукты. Очень богата и разнообразна найденная коллекция керамики, выполненная из местной глины.

Среди многочисленных и разнообразных гончарных изделий из глины и стекла, дошедших к нам из глубины веков, отдельным рядом стоят сосуды сферической формы, украшенные затейливыми узорами и именуемые сфероконусами. Они всегда вызывают неподдельный интерес у посетителей музеев. Сфероконусы могли быть разного объема – и маленькие, и больше, но всегда богато орнаментированные.

- Какова же история их появления?

- Средневековые рукописи, помимо прочих изделий гончаров-ремесленников, содержат сведения о неких «сосудах-яйцах», «философских яйцах», которые можно было чаще всего встретить в лабораториях алхимиков, поскольку алхимия была очень распространена в то время и имела как практическое, так и прикладное направление. Чернокнижники средневековья ставили перед собой задачу выделения чистых веществ и изготовления из них красок, лекарств, химикатов и сплавов. Практически именно алхимики средних веков совершенствовали технологию ювелирного дела, стекловарения, солеварения, дубильного дела и многих других ремесел. К этой цели приспосабливались и их лаборатории, богато оснащенные разнообразной химической аппаратурой и посудой, которая могла понадобиться алхимику при его работе.

В средневековых рукописях можно даже встретить описание техники изготовления сфероконических сосудов: «Возьми воск, сделай шарик с орех и для него сделай кафтан из философской глины и проколи его шилом, чтобы осталось на его месте отверстие, и поставь в огонь. Воск расплавится, и глина останется пустой, И налей внутрь ртуть и заделай отверстие».

Особое внимание при этом обращается на совет «сделать кафтан из философской глины». Алхимические трактаты сохранили несколько рецептов так называемой «философской глины», или «глины мудрецов». Это была крепкая и огнеупорная глина, которой покрывался перед нагреванием сосуд. Затем на него наносили узорчатые штампы.

Очевидно, яйцеобразный сосуд, сделанный из такой крепкой огнеупорной глины, так называемой «философской» глины, и назывался «философским яйцом».

- Где-то еще в городах средневековья применялась подобная технология?

- Известно, что такая технология изготовления сосудов применялась со времен Урартского государства на Кавказе, а затем получила широкое распространение по всему Великому Шелковому пути. И средневековые мастера Тараза не стали исключением в этом смысле.

Сфероконические сосуды имели еще одно не менее распространенное название - «ртутные сосуды». Назывались они так не только потому, что в нескольких экземплярах этих сосудов была найдена ртуть, а по древней традиции как устной, так и письменной.

В одной персидской рукописи XVI века, содержащей медико-фармакологический трактат Али ибн Хусейн ал-Ансари, на той странице, где автор пишет о ртути, ее особенностях, целебных и вредных качествах и о различных способах ее применения, дана иллюстрация к тексту, изображающая именно три сфероконических сосуда.

Интересен и другой средневековый трактат о технике и прикладной химии XII века Абуль-фазля ибн Ибрагима, где при описании изготовления различных веществ упоминается сосуд, похожий своей формой на торанджи (померанц), или лимон, сосуд с суживающимся дном и узким горлом.

- Для чего предназначались сфероконусы?

- Сфероконусы - маленькие сосудики, или флаконы, в которых хранили различные жидкости, масла, благовония, лекарства. Археологические раскопки и научные исследования позволили установить и расширить наши представления об области применения сфероконусов.

Оказывается, они служили не только тарой для хранения и перевозки дорогостоящих духов, эфирных масел, ртути, но и применялись как огнеупорная герметическая посуда в лаборатории химика, или алхимика, того времени. Ученые отметили, что из сфероконусов жидкость не только трудно выливать, но и также трудно было их наполнять через узкое отверстие в горле. Это могли делать только специалисты.

Отрадно отметить, что музеи нашего города обладают внушительной коллекцией сфероконусов различной формы и размеров. Археологические раскопки продолжаются, и мы ждем еще новых открытий.

- Спасибо за беседу!