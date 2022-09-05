Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Розничные цены на топливо выросли до максимальных за последние 14 лет в Австралии

    5 Сентября 2022, 12:14

    СИДНЕЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Розничные цены на автомобильное топливо в Австралии обновили 14-летний максимум, достигнув отметки в 2,07 австралийского доллара ($1,4 США) за 1 литр. Об этом сообщила в понедельник государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В заявлении регулятора отмечается, что, «несмотря на снижение акцизов на топливо, введенное правительством в апреле, розничные цены на бензин во втором квартале выросли до 14-летнего максимума из-за международных факторов». ... Средние цены на бензин в пяти крупнейших городах Австралии (Аделаиде, Брисбене, Мельбурне, Перте и Сиднее - прим. ТАСС) <…> повысились с 1,88 австралийского доллара ($1,27 США) до 2,07 австралийского доллара за 1 литр», - указали в АССС, отметив, что снижение акцизов «предотвратило более существенный рост цен на автомобильное топливо».

    Также в комиссии отметили, что цены на бензин и дизельное топливо в Австралии, вероятно, еще раз повысятся с 29 сентября, когда постановление правительства о снижении акцизов утратит силу. Однако регулятор «не ждет значительного роста» и уверен, что стоимость автомобильного топлива повысится не более чем на 9 %.

    «ACCC будет внимательно следить за оптовыми и розничными ценами и без колебаний примет меры, если <…> будут обнаружены доказательства неконкурентного поведения на рынке и необоснованного повышения цен», - отмечается в сообщении регулятора.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Цены и тарифы Мировые новости Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC