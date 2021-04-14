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    Розлив QazCovid-in в Турции: чьей будет считаться вакцина

    14 Апреля 2021, 19:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чьей вакциной будет считаться QazCovid-in (QazVac), которая будет разливаться в Турции? На этот вопрос пояснение дал вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы сами прекрасно понимаете, что всё, что произведено в Казахстане, считается казахстанским. Поэтому, так или иначе, оба варианта - разработано в Казахстане и произведено в Казахстане - будут иметь отношение к Казахстану. В производственном процессе будет применяться соответствующая площадка, находящаяся в Турции. Но все моменты по правообладанию будут за Казахстаном. Поэтому и та, и другая вакцина полноправно могут считаться казахстанскими», - прокомментировал Марат Шоранов.

    Что касается «Спутника V», она считается вакциной, разработанной в Российской Федерации. А правообладателем самой технологии, как отметил вице-министр, остается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, и работает Минздрав через Российский фонд прямых инвестиций.

    «Но сама продукция «Гам-КОВИД-Вак» со всеми серийными номерами, правилами, этикированием и так далее идет уже по казахстанским требованиям. Поэтому это считается казахстанским продуктом. Производство (вакцины QazCovid-in, которая будет разливаться в Турции - прим. авт.) будет осуществляться под контролем казахстанской стороны», - добавил Марат Шоранов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение Турция Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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