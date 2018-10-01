Роженицу с тяжелыми патологиями спасли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане спасли роженицу с очень редким диагнозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уникальность случая заключается в том, что была проведена сложная кардиохирургическая операция беременной женщине. Благодаря слаженным оперативным действиям наших врачей были спасены две жизни - матери и ребенка. В сентябре в экстренном порядке в акушер-блок городской многопрофильной больницы №2 поступила беременная женщина с выраженной сердечной недостаточностью и острыми цифрами артериального давления», - рассказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова на пресс-конференции.



По ее словам, в оперативном порядке был проведен весь комплекс исследований, женщина осмотрена всеми профильными специалистами, после чего была диагностирована острая расслаивающая аневризма восходящего отдела аорты.

«Решением консилиума, в состав которого входили руководство управления общественного здравоохранения, руководство больницы, было принято решение о срочном проведении оперативного вмешательства. Операцию проводили одновременно две бригады - кардиохирургическая и бригада акушер-гинекологов», - добавила спикер.



Она подчеркнула, что из-за болезни врачи были вынуждены проводить операцию поэтапно.

«В условиях кардиохирургической операционной было проведено поэтапно оперативное родоразрешение - родился живой мальчик, весом 3,1 кг. Вторым этапом подключилась бригада кардиохирургов, которая провела уже свое оперативное вмешательство. 13 суток наша пациентка находилась в отделении реанимации, после чего больная была благополучно переведена в отделение. Сегодня ее состояние стабильное, она хорошо себя чувствует», - отметила представитель управления.

Напомним, в Астане за предыдущие четыре месяца скончалось 5 рожениц. 4 из них произошли в Перинатальном центре №1, последняя из которых умерла 4 сентября. В результате главный врач данного заведения был освобожден от занимаемой должности в начале сентября.

Еще одна роженица скончалась в Перинатальном центре №2.







