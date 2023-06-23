Рожденные олимпийцами: сюрприз устроили малышам в столичном роддоме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Международный Олимпийский день новорожденные в Многопрофильной городской больнице N3 получили символические подарки - сертификаты, письма с поздравлениями и боди с надписью «Olympian is born» (На свет появился олимпиец), передает МИА «Казинформ».

«Высоких побед малышам! Пусть удача сопровождает на протяжении всей жизни! Пройдут года, дети подрастут и, как же здорово, что они смогут увидеть в начале своего фотоальбома это письмо с напутствием вырасти уважаемым гражданином страны. Крепкого здоровья вам и вашим малышам», - обратилась к мамам «олимпийцев», - заместитель директора больницы Инесса Царенко.

Национальный Олимпийский комитет проводит данную акцию с 2020 года.

«Это одна из самых теплых и любимых акций Национального Олимпийского комитета. Она передает идеологию олимпийского движения, а также подчеркивает главные ценности в мире большого спорта. Преемственность поколений, стремление к здоровому образу жизни, привлечение юных дарований к культуре спорта – наша с вами общая задача во благо здоровой нации. Послание от действующих чемпионов к малышам, которые только родились, реализует эту идею. Между детьми, которые только открыли двери в большую жизнь, и нашими олимпийцами теперь будет неразрывная связь. Все чемпионы из детства. Наши спортсмены — это пример того, что самые смелые детские мечты сбываются, и какой бы путь ни выбрали дети – искренние пожелания добра и счастья с момента рождения будут всегда вместе с ними», – рассказали в Национальном Олимпийском комитете.