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    Рождаемость выросла в Актюбинской области

    16 Мая 2023, 18:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за три месяца с начала года выросла рождаемость, увеличился естественный прирост населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Бюро нацстатистики.

    Так, по данным департамента, численность населения области на 1 апреля 2023 года, по предварительным данным, составила 931,3 тысячи человек, в том числе городского – 695,1 тысячи (74,6%), сельского – 236,2 тысячи человек (25,4%).

    В январе-марте 2023 года численность населения в целом по области возросла на 3,1 тысячи человек, или на 0,34%.

    «Естественный прирост населения области в январе-марте 2023 года составил 3,3 тысячи человек, число новорожденных достигло 4,7 тысячи человек. По сравнению с январем-мартом прошлого года наблюдается увеличение естественного прироста на 6,5%, рождаемости - на 1,7%, снижение смертности - на 7,9%. Число браков снизилось на 4,4 %, число разводов возросло на 3,7%», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Общее число прибывших, включая переселение жителей внутри области, составило 5653 человека, общее число выбывших 5786 человек. Сальдо миграции в январе-марте составило 133 человека, за тот же период 2022 года - 508 человек.

    В пределах области сменили место жительства в январе-марте 2023 года 4233 человека, в январе-марте 2022 года – 4927 человек, или на 14,1 % меньше.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Демография Общество
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