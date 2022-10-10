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Рождаемость в селах выше, чем в городах - Минздрав Казахстана

Автор:  
Серик Сабеков
10 Октября 2022, 10:47
Рождаемость в селах выше, чем в городах - Минздрав Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2021 году рождаемость в селах была выше, чем в городах. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году рождаемость в селах была выше, чем в городах. По итогам семи месяцев текущего года на 5% выше республиканского показателя», - сказала Ажар Гиният.

По данным ведомства, этот показатель составил в РК - 19,9 на 1000 населения, на селе – 20,9.

По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение показателя общей смертности на 14% (семь месяцев 2021 года- 7,89; семь месяцев 2021 года – 6,78).

Материнская смертность на селе по итогам шести месяцев текущего года в два раза ниже, чем в городе (в городе – 13,9; на селе – 6,5).

В текущем году отмечается увеличение младенческой смертности в сельской местности на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (семь месяцев 2022 года - 6,09; семь месяцев 2021 года – 4,66).

При этом детская смертность в селе ниже по сравнению с городом на 38,7% (семь месяцев 2022 года село - 6,09; семь месяцев 2022 года город - 9,95).

«Младенческая смертность напрямую связана со здоровьем женщин», - пояснила Ажар Гиният.


Минздрав РК   Здравоохранение   Демография   Общество   Ажар Гиният  
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