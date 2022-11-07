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    Рождаемость в Приаралье за последние 5 лет снизилась на 13,6%

    7 Ноября 2022, 18:18

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Сенатор Акмарал Альназарова на заседании Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан сообщила, что Казахстан принимает ряд инициатив и мер по усилению системы здравоохранения в Приаралье. Однако, по словам депутата, показатели здоровья населения Приаралья не демонстрируют улучшений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    «Региональные системы здравоохранения сталкиваются с острейшими вызовами в виде высокой заболеваемости, инвалидности и смертности местного населения. Рождаемость в Приаралье за последние 5 лет снизилась на 13,6%. Естественный прирост населения уменьшился на 12,4%. Индекс здоровья беременных, проживающих в регионе, в 1,6 раза ниже республиканских значений. Показатель младенческой смертности традиционно выше республиканского показателя, и не имеет тенденции к снижению», - сказала Акмарал Альназарова.

    В этой связи, депутат предложила подготовить программу по обеспечению региональной безопасности в области здравоохранения в условиях экологического и климатического кризиса.

    «Для реализации программы и комплексного решения проблем нам необходимо и далее усиливать взаимодействие парламентариев Республики Казахстан и Республики Узбекистан, и изыскивать источники финансирования программ. Уверена, что сегодня на третьем заседании Комиссии мы дадим старт дальнейшим совместным усилиям в решении проблем бассейна Аральского моря», - подвела итоги сенатор.


    Фото:

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экология Сенат Узбекистан Аральское море
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