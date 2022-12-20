Рождаемость снизилась в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области наблюдается снижение рождаемости на 16,8 %, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент бюро Нацстатистики.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается снижение естественного прироста на 9,5%, рождаемости - на 16,8%, смертности - на 30,2%. Естественный прирост населения области в январе-октябре 2022 года составил 11,1 тысячи человек, число новорожденных достигло 15,8 тысячи человек. Число браков снизилось на 10,2%, число разводов снизилось - на 11,4%», - сообщили в департаменте.

В регионе проживает 925,9 тысячи человек, в том числе 690,2 тысячи человек в городах, и 235,7 тысячи - в селах. Общее число прибывших, включая переселение жителей внутри области, составило более 25 тысяч человек, число выбывших - более 27 тысяч человек.

В январе-октябре 2022 года из-за пределов республики в область прибыло 289 человек, а выбыло 982 человека. Из числа прибывших из-за рубежа - 94 казаха, 81 русский, 19 украинцев. Из числа покинувших область за пределы Казахстана - 77 казахов, 518 русских и 189 украинцев.



