18 Мая 2022 03:00

Рождаемость снизилась в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Численность населения Актюбинской области за первый квартал 2022 года составила, по предварительным данным, 908,8 тыс. человек. При этом наблюдается снижение естественного прироста, рождаемости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного департамента Бюро нацстатистики, 72 процента населения Актюбинской области проживает в городах, что составляет 654, 6 тыс. человек, в селах живут 254,2 тыс. человек. За 3 месяца с начала года численность населения региона выросла на 2,6 тыс. человек.

«За первый квартал текущего года в регионе родились 4,6 тыс. детей. Однако по сравнению с январем-мартом 2021 года наблюдается снижение естественного прироста населения на 19,3%, рождаемости на 11,7%, увеличилась смертность на 9%. Число браков снизилось на 29%, число разводов снизилось - на 21,3%», - сообщили в пресс-службе департамента.

Сальдо миграции составило 508 человек, за тот же период 2021года - 583 человека.

Общее число прибывших, включая переселение жителей внутри области, составило 6312 человек, общее число выбывших - 6820. Из-за пределов республики в январе-марте 2022 года в область прибыли 87 человек, а выбыли 277.